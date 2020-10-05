高雄市長韓國瑜今年6月被罷免後，其市政作為與新市長陳其邁不同處，常被網友討論。

前高雄市長韓國瑜今年6月被罷免後，8月15日選出新市長陳其邁，許多民眾都期待會過上比韓市府時期更好的日子，但如今已經改朝換代一個多月，卻有高雄人跳出來抱怨，表示自己過去多次投綠營，但是這次卻強烈後悔罷免韓國瑜。

一位網友在論壇上發文表示，有個高雄工程師朋友他近來指出，他已經開始懷念韓國瑜主政的日子了，他表示，他過去兩次市長投票都投給了陳其邁、罷免同意票、總統投蔡英文，但在這次韓國瑜主政與陳其邁主政的替換後發現，「陳其邁當家並沒有比較好」。

該工程師指出，韓國瑜時期，高雄市是全台灣媒體的焦點，不管是韓國瑜或是韓市府的一舉一動都會被放大檢視，儘管對於韓國瑜的個人感官不一定好，但是不管是高雄的好事還是壞事都會被廣為流傳、認真監督，市政上有甚麼問題馬上就會被揪出來改正。

但如今陳其邁主政時，高雄新聞明顯減少，關注度降低，但是高雄明顯就是一個需要關注的城市，現在陳其邁做不好，媒體很少會罵，儘管提出來，1450也會護航，這跟過去韓市長時期的氛圍相當不同。

儘管如今高雄一切看起來歌舞昇平，卻阻礙了一個城市的進步，該工程師指出，就是因為如此，所以他對於當初罷免韓國瑜的這個決定相當後悔，高雄就此失去了一個可以持續進步的機會。

(中時新聞網)