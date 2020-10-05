美國總統川普確診新冠肺炎，為僅剩1個月的美國總統大選投下震撼彈，美期指上周五(2日)一度暴跌超過560點，然而，道瓊上周五開盤雖走跌逾400點，隨後跌勢卻迅速收斂，終場收跌百餘點，顯示川普確診對市場前景影響有限。據外媒報導，目前除了新一輪經濟刺激法案之外，民主黨候選人拜登若當選，所支撐的財稅政策將導致美股走勢大幅被削弱。

據《華爾街日報》報導，若民主黨今年11月大選獲得全面勝利，將導致美國大型科技公司股價受到衝擊。報導提到，拜登已經提出把公司稅稅率從21%提高到28%、對美國公司加徵新稅率，以及許多把公司總部設在美國的海外企業增稅等計畫。

根據美銀銀行全球研究部(BofA Global Research)估計，這些稅率方案若都納入，將對標普500指數成分股公司的利潤拖累9.2%，某些領域的公司會有更大影響。拜登的加稅計畫將對資訊技術、通信服務和非必需消費品等產業的利潤造成超過兩位數的影響，加上這些公司都是今年美股成長的重要推手，當中更包括4大科技巨頭、微軟所在的板塊。

在今年爆發新冠肺炎疫情後，美股今年第一季創下史上最慘單季表現，但在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，標普500指數已經從3月低點飆升50%，今年以來累計上漲3.6%。

Huntington Private Bank投資管理主管Chad Oviatt表示，這些成長股成為美股上漲主力，投資人時時在擔憂未來幾個月是否能繼續有如此表現，或是稅收政策是否會讓其成為上漲阻力。

拜登的競選團隊引用穆迪分析報告指出，拜登的計畫將帶來就業機會，重點將著重在實體經濟以及改善美國家庭，從投資人到基層員工都將受惠。隨著疫情到來，遠端服務商機暴增，科技巨頭股價都帶來不俗表現，雖然預期企業利潤是股市上漲動力之一，但近年股市表現遠遠超過企業利潤增長速度。

FactSet調查分析，明年標普500指數的成分股企業利潤將大漲26%。不過，隨著疫苗研發腳步加快，投資人也把目光擺回價值股，9月表現甚至超過成長股，拜登所推動的經濟政策，會更受惠於價值股。

若以每次市場對於新任領導人的作為，股市都有短暫下行趨勢，包括柯林頓、川普就任美國總統的短期時間，股市都走跌，但隨後就會有新的利多出現，加上若美國經濟復甦不見起色，拜登的加稅計畫也難以推動。

(中時新聞網)