十月五號流感疫苗開打，拉開2020年末防疫戰線，入秋後天氣轉涼，各大醫院診所開始湧現掛號人潮，疾管機關也呼籲民眾，預防病從口入光靠洗手、戴口罩還不夠，防疫基本功要靠「勤漱口」。

因為病毒會經由飛沫傳染，從口鼻進入身體，依附在呼吸道黏膜，若口腔細菌過多，會成為助力、提高發病的機會。有日本營養管理家也表示，漱口能清潔喉嚨及口腔中的灰塵和細菌，並且改善乾燥，加強呼吸道黏膜的防禦機能。

2012年日本流感拉警報時，日本當局為了防止疫情爆發，還推行了「漱口政策」，在機場等公共場所裝設漱口機，以預防疫情擴散。有專家說，21世紀人類最大的敵人就是細菌和病毒，對照今年新冠肺炎造成全球疫情蔓延，口腔及呼吸道健康問題更需注意。

防止「病從口入」，養成漱口的好習慣，確實能有效預防感冒。曾有人對387名成人進行實驗， 請他們持續漱口60天，實驗結果顯示， 一天漱口三次以上可減少36%的感冒症狀。

而漱口水因能快速清潔口腔、減少口臭、預防細菌和牙周病等問題，可說相當方便的衛生產品。但市售漱口水種類多，挑選上專家也建議，漱口水應成分單一不含香料、酒精和防腐劑，避免傷害或刺激口腔黏膜，才能保持口腔安全，用得安心。

(中時新聞網)