全球百大科技研發獎（R&D 100 Award）公布2020年得獎名單，2020年已是連續13年蟬聯全球百大科技研發獎。工研院勇奪三項大獎，包括與台塑合作、只要3根蠟燭亮度的弱光即可產生電力之「染料敏化電池應用於智慧家庭技術」，與台灣中油、台塑、有量科技、格斯科技進行高離子導電樹脂（NAEPE）材料與高能量電池驗證合作，搭配高離子導電樹脂材料的「高能量及高安全樹脂固態電池」，可解決高能量鋰電池安全性問題。以及導入AI可優化遠距醫療照護品質的「慢性傷口智慧照護」。

R&D World雜誌副總與主編暨R&D 100 Awards主席Paul J. Heney表示，全球百大科技研發獎所涵蓋的領域十分廣泛，由得獎技術中可看出近年趨勢著重於汽車鋰電池製程優化、健康照護、AI與安全等議題。工研院今年有三項技術獲獎，顯示這些研發的影響力與創新力備受肯定，其卓越設計展現實際應用並符合社會所需。

經濟部次長林全能指出，「解決產業問題」向來是經濟部交給研發法人最重要的目標，在2019年，平均每1元法人科專經費促成廠商投資效益達4.79倍效益。這些年來也看到法人科技專案運用專利成果促進產業技術創新，綜觀2017年至2019年間，就累積獲得4,638件專利，其中近5成為國外專利，有助於授權企業進軍全球市場。全球百大科技研發獎是全球研發界最具代表性的獎項之一，過去13年來，法人累積59項的獲獎技術，更有超過9成技轉國際大廠或國內廠商，未來期許法人能持續助產業一臂之力，將研發成果實際化為產業價值。

工研院院長劉文雄表示，今年只有16個是由美國以外的機構獲獎，其中台灣就得了7個，日本有5個，顯示台灣科技研發實力已經是連年被國際肯定的創新國家。2020年是工研院第13度榮獲「全球百大科技研發獎」，連同過去共得獎的44項技術，不但是對工研院科技實力的持續高度肯定，同時這些創新科技9成已技轉產業應用，為產業在國際開創新價值。

此次獲獎的3項技術，展現工研院擘畫的「2030技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境3大應用成果，包括：有別於傳統太陽能電池需要強光發電，只要約3根蠟燭的亮度，即可產生電力並首創全球第一條試量產線之「染料敏化電池應用於智慧家庭技術」。「高能量及高安全樹脂固態電池」技術，具有難燃性、高溫循環壽命佳特點，使高能量密度鋰電池更為安全，已與多家國內電池廠商公司合作，帶動臺灣未來電動車輛與儲能系統產業發展。「慢性傷口智慧照護」技術，以AI人工智慧辨識慢性皮膚損傷的傷口大小、深度與壞死情形，並即時上傳醫療系統，優化遠距醫療照護品質。

台塑董事長林健男表示，獲獎對台塑來說，意義重大。顯示台塑的創新研發能量與商品化能力，獲得全球科技界肯定，符合企業永續發展的國際潮流。回想這段艱辛的研發歷程，自2009年台塑即投入研發，當時考量染敏電池是一種非矽材料的化學太陽能電池，較接近台塑的化工產業，跨入障礙較小。與研發成熟、競爭激烈的矽晶太陽能電池相較，以弱光發電的染敏電池，仍具市場潛力。2011年與工研院攜手合作，當時全球並無相關成熟技術，世界各國也無業者投入生產，台塑在仁武建置實驗室，自行開發材料、製程及設備。10年磨一劍，直到2018年底，在臺南沙崙設立自動化試量產線，成功產出全球第一片染敏電池模組。

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