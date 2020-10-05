川普好轉+紓困有望，帶動今早美股期指、亞股上漲，台股集中市場盤初也在台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、正新(2105)、台化(1326)等大型股攜手於高檔穩盤下，指數開高走高百餘點，最高達12637.62點，登上12600關並衝過月線、摸到季線，惟中芯轉單題材降溫，台積電上逢月線反壓，盤中股價壓回平盤橫向整理，聯電也在挑戰30關未果後，漲幅縮減休憩，大盤指數遂一路下滑，盤中雖有中經院公布9月PMI、NMI雙擴張利多牽制空頭繼續急殺，但大立光(3008)翻黑走弱助長空壓，盤面倚靠防疫、航運、塑化、紡織、資產等族群撐場，多空於12500關前展開激戰，終場收12548.28點，上漲32.67點，總成交值增至1479.18億元。

今日為10月首個交易日，台股險險收高。分析師指出，近期消息面紛亂，但台股受基本面與國家隊護持，預期即便拉回，也低檔有守，短線仍以區間震盪格局為主。

上周三個交易日，外資買超131.02億元，投信買超10.08億元，自營商買超18.67億元，三大法人買超159.79億元。統計9月，外資賣超550.61億元，投信賣超54.79億元，自營商賣超425.20億元，三大法人賣超1030.61億元。今日三大法人買超21.12億元，自營商成主力，其中，外資繼續買超3.1541億元，投信賣超1.4607億元，自營商買超19.4358億元。

技術面，5日RSI為52.89，10日RSI為47.26；9日K值為39.64，9日D值為34.55；20日乖離率為-0.71。基本面，鴻海、大立光今日公告9月、第3季營收，台積電、台塑四寶則預計周四公告9月營收，其財報表現及後市展望，皆為市場關注焦點。分析師指出，短期面對的大環境變數多，包括美國總統大選、雙十國慶連假、兩岸局勢變化等，大盤可能呈現量縮震盪格局，可酌量操作少數有資金聚焦和法人連買的個股。

(時報資訊)