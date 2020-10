渣打銀行長期致力於推動多元與包容(Diversity & Inclusion)文化,今年二度贊助台北英僑商務協會(British Chamber of Commerce in Taipei, BCCT)Better Business Awards-Diversity Award企業多元文化獎,鼓勵台灣企業共同響應擁抱多元精神。此外,渣打銀行積極提倡弱勢平權與關懷,今年亦入圍BCCT Better Business Awards企業社會責任獎,肯定渣打銀行深耕台灣回饋社會的承諾。

渣打銀行將多元與包容精神融入企業文化,並透過多元面向落實理念與行動,強化聚焦性別平權、多元文化、弱勢平等、性取向平權、健康福址及多元供應商等六大主題。渣打銀行除對內部同仁推廣以外,也持續藉由實體活動與線上社群議題,吸引大眾對於多元與包容議題的認知。在10月底即將到來的台灣同志遊行,渣打銀行員工也將參與響應,以實際行動展現對多元平權的支持。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示:「渣打銀行連續二年贊助Diversity Award企業多元文化獎,期待打造長遠的正面影響力。今年報名件數比去年增加,顯見台灣企業對多元議題的認同度持續提升,尤其今年入圍企業各具不同的創新思維與實踐作法,展現台灣擁抱多元價值的豐沛能量。」經過激烈評選後,本年度BCCT Diversity Award企業多元文化獎入圍企業有滙豐銀行、王道銀行及英商保誠人壽,最後由滙豐銀行抱走大獎。

此外,渣打銀行也入圍本屆BCCT Corporate Social Responsibility企業社會責任獎,肯定渣打對於弱勢關懷的努力。渣打銀行在2019年正式啟動Futuremakers全球公益計畫,鎖定16至35歲的視障和中低收弱勢青年,支持他們追求職涯夢想,翻轉未來。今年遭逢新冠肺炎疫情,渣打銀行更投入企業資源,藉由物資採買與捐助、愛心義賣與募款、志工陪伴與心靈療癒等多元方式,協助減緩疫情對弱勢族群的衝擊。

渣打銀行Futuremakers計畫也將透過渣打臺北公益馬拉松進行公益募款,「2021渣打臺北公益馬拉松報名」已正式啟動,跑者可在報名同時自由勾選公益捐款,共同支持Futuremakers公益計畫,以實際行動幫助視障與中低收入青年。

(中時 )