康友-KY（6452）5日下午召開記者會，將啟動全面求償！發言人陳民郎表示，目前除了針對勤業2位簽帳會計師外，也擴大對風控長、營運長和所長提告，而交易所如果有疏失責任，只要康友下市，就會「提告」。

陳民郎表示，康友目前前10大股東中，除了有2位是2018年前持有外，包括括黃光孚、蔡水濱、蔣華美和林慶春等大股東，都是在康友因董座黃文烈賣股，股價崩跌後才入股的！而會大量買進主要是證交所在2018年11月做實地查核，說財報應無大礙，且有會計師財報報告。

直指康友前團隊就是詐騙集團的陳民郎認為，康友5年前上市時或許財報都是假的，不僅六安廠沒營運，新團隊8月臨危接手時，銀行存款只有31萬元。而會計師能夠簽核5年財報，簡直是「比荒謬還荒謬」。

陳民郎指出，康友二個月來沒有很慘只有更慘。本是油盡燈枯沒任何奧援，對立面卻是一座大山的勤業眾信及一個龐大的詐騙集團（康友原經營團隊）。跟勤業要公司帳號及印尼報表卻遭拒絕，勤業公開說謊說要協助釐清真相，但卻是一味拒絕提交資料。他說，108年財簽查核意見，揭露現金科目為其重點查核原來是騙局，根據金管會的判決文，高達資產47％的現金科目，只有銀行大章沒有承辦核印，也可簽證。而六安新台幣40億元現金應已不在，不只是掏空甚至是一個大詐騙,過去五年財報做假機率越來越高，因108年的繳息及股利發放，是賣股求現來發放，大膽斷言錢在2018年底前已不見。

康友已預計十月底召開股東臨時會，選舉任新的經營團隊。

(工商 )