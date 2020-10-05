台中市和平區工寮今天下午發生火警，現場濃煙密布直逼天際，果農憂心緊鄰的原始林、果園及茶園遭殃。台中市消防局獲報後派員赴現場救火，目前火勢已撲滅，住在工寮的老夫妻今天剛好下山，所幸未造成人員傷亡，起火原因待火調小組調查。

台中市消防局指出，今天下午1時許獲報指稱，和平區環清宮後方工寮起火燃燒，請求派遣人車協助搶救，立刻派遣梨山分隊，出動各式消防車2輛，消防人員共4名、由小隊長柯弘琪帶隊前往搶救。

火災在風勢助長下，火勢一發不可收拾，附近果農憂心原始林、果園、茶園慘遭波及，所幸最後火熄滅未擴大延燒。警方指出，由於工寮在環清宮對面山頭，需以流籠或騎機車找路過去，且工寮有一對詹姓老夫妻居住，後來均確認人今天在市區、不在山上。

台中市消防局表示，目前火勢已撲滅，現場為燃燒工寮內木材及雜物，燃燒面積約25平方公尺，無財損、無人員傷亡。

(中時 )