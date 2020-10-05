寶島夢想家5日正式宣佈上季直接從UBA「跳級」到大陸CBA新疆廣匯的楊盛硯加盟，總教練朱利亞斯表示，對於楊盛硯堅韌的防守、靈活的機動性以及在球場上的自信心印象深刻，期待他的加入，能夠提升球隊整體戰力。

楊盛硯畢業於國立體大，當年在國體大教練團的考量下，他從高中時期的前鋒轉型為後衛，花了許多時間調整與適應。大三時他擔任隊上先發控球後衛，並成為國體大在106學年度奪下 UBA隊史首冠的重要角色之一。

去年楊盛硯在CBA選秀會上被新疆廣匯爆冷選上，雖然整個球季都沒得到任何登錄上場機會，卻在球隊訓練期間，他體會到與台灣截然不同的球風，而在與隊友對抗的過程中，他不但提升球技，也汲取許多寶貴的經驗。

對於加入寶島夢想家參戰P＋聯盟，楊盛硯表示很開心能夠回到台灣打球，經過短暫的CBA洗禮，自己也獲得了許多成長。夢想家球團表示看中楊盛硯的潛力與企圖心，再加上他是彰化溪湖人，很開心能夠有在地優秀球員加入一起奮戰。

目前楊盛硯正跟隨中華白訓練，並將參與7日開打的義大姥姥盃，預計於賽事結束後便會歸隊訓練。更多資訊請球迷鎖定寶島夢想家臉書官方粉絲團。

(中時 )