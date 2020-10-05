台北市升級豪雨特報。（中央氣象局）

(17:35更新)受東北風影響，氣象局稍早將台北市升級為豪雨特報，有局部大雨或豪雨，基隆、新北市地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石。

東北風影響，氣象局下午又發布北北基宜大雨特報，今天基隆、新北市地區及臺北市山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天東北風增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，日夜溫差稍大，北臺灣低溫約21至23度，其他低溫約22至26度，請留意溫度變化，適時增添衣物以免受涼

氣象局表示，今天上午8時位於臺北東方約1800公里的海面的熱帶性低氣壓，發展為成年第14號颱風「昌鴻」，預測周四前（８日前）將緩慢往琉球群島東方海面移動，此後的預測路徑不確定性高，請留意最新颱風資訊。

(中時新聞網)