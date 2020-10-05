康軒董事長李萬吉日前被員工舉報，返台後不但違反居家檢疫規定，還到處趴趴走，如今卻傳出董事長小孩也同樣未遵守居家檢疫規定，甚至有爆料員工遭關切的消息傳出，對此中央流行疫情指揮中心今天回應，有關康軒董事長的小孩是否違反居家檢疫規定到處趴趴走，還須釐清他是否同樣從國外返國，或是小孩只是董事長的接觸者，至於保護爆料員工的工作權，根據了解該員工是向媒體爆料，保護吹哨者舉報的措施是否也同樣由衛福部管轄，仍待釐清。

《ETtoday》報導，李萬吉上月5日從大陸返台，居家檢疫期間卻外出，遭強制集中檢疫，調查期間外出6次且蓄意隱瞞，遭重罰100萬元。康軒當時表示，絕對完全尊重及配合衛生局裁罰結果，對於員工家屬爆料也不會追查。

康軒董事長幕僚及公關長許牧民受訪時表示，董事長的小孩從來沒有到國外去，且一開始也都有跟董事長和其他家人保持距離，小孩至今都狀況良好、沒有問題。

(中時新聞網)