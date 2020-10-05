馬來西亞財政部長Tengku Zafrul Aziz周一接受媒體訪問時表示，因政府採取各項措施支持企業與國民，以應對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，今年馬來西亞的債務將增加。

該財長表示：「我們預計今年馬來西亞的赤字將增加，財政赤字占比將落在5.8%～6%」。他並表示，目前為止，馬國對經濟的財政挹注約占其國內生產毛額（GDP）的20%。

他表示，政府仍將專注於財政責任，「目前我們的債務占GDP比重約為53%，最終將達到約56%，但我們已經獲得國會批准，將債務占比提高到60%」。

今年8月馬來西亞國會表決通過議案，允許政府借貸最高達GDP六成的債務，以緩解新冠肺炎疫情對企業造成的打擊。今年迄今，馬來西亞已經推出約3050億馬幣（相當於733億美元）的激勵方案，為經濟挹注資金活水，並提振經濟情勢。

不過，在爆發新冠肺炎疫情之前，國際評等機構穆迪（Moody’s Investors Service）就已經對馬來西亞的債務問題發出警告。穆迪1月表示，這個東南亞國家的債務負擔「大幅超出」其他擁有A級主權信評的國家。惟其深厚的國內資本市場與高儲蓄水平為政府債務提供穩定的資金池，也部分彌補了這些財政弱點。

該財長並表示，馬來西亞經濟的亮點在於，政府對明年經濟將擺脫今年的負增長，並反彈成長約5.5%～8％抱持樂觀看法。馬來西亞2020年GDP預估將萎縮3.5%～5.5%。

(時報資訊)