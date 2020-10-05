統計近10年第4季全球股市，上漲勝率達90%、平均漲幅3.2%，表現不俗。法人認為，從過往經驗觀察，未來操作仍應採取「股票優先」策略，但考量美國11月大選、川普染疫等不確定因素，可搭配高評級債券，降低波動風險。

根據資料顯示，代表全球股市的MSCI世界指數，近10年第4季共有9次上漲，勝率達90%，平均漲幅約3.2%。按主要地區來看，美、歐、日等成熟國家股市漲幅分別有4.5%、2.9%與7.3%，勝率都在80%，扮演領漲的角色。

若按產業別區分，非核心消費、金融、工業表現最好，平均漲幅分別達4.3%、4.2%與4%，同時勝率都有90%。至於資訊科技，勝率雖然略低，只有70%，但平均漲幅4.2%，同樣亮眼。

第一金全球FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，第4季中國十一長假、歐美聖誕節陸續來臨，掀起一波波的消費熱潮。而且不僅終端消費品買氣旺，上游的工業製造、科技業供應鏈，提前備貨，業績同樣轉強，自然為股價提供推升助力。

今年來，雖然受到疫情影響，百貨、零售業買氣慘淡，然而，拜AI人工智慧、雲端運算、金融科技等技術的幫助，消費需求轉向網路，線上購物人潮不減反增。唐祖蔭認為，相關的人工智慧、電子商務、金融數位支付、大數據等，更是不錯的投資標的。

由於11月初美國總統大選即將登場，今年預計會有更多選民採取通訊投票，延長開票空窗期，恐怕會帶來紛爭，加上川普染疫事件，金融市場波動度將同步提高。唐祖蔭建議，擔心選情不確定性的投資人，應搭配2~3成資金，配置高評級的投資級公司債，降低風險。

(時報資訊)