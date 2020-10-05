美國總統川普在確診感染新冠狀病毒，並且才入院治療幾天後，其醫療團隊周日宣布川普的康復情況良好，受此激勵，由鐵道公司等價值股上漲帶動，周一日本股市反彈走高。

周一收盤日經225指數漲1.23%，收在23,312.14點。川普的主治醫生周日召開記者會表示，雖然醫療團隊在給川普供氧後仍持續監測其肺部狀況，但這位美國總統最快周一就能出院重返白宮。

東證一部指數收漲1.74%，為1,637.25點，價值型股票指數上漲2.20%，表現優於成長型股票指數的上漲1.37%。

鐵道股從上周五的暴跌大幅反彈，在新冠肺炎疫情導致許多國家仍然關閉國境之際，日本政府促進國內觀光的活動，帶動了旅遊需求將升高的憧憬。東日本旅客鐵道收漲3.74%，西日本旅客鐵道漲5.78%，東海旅客鐵道漲6.22%。

日本製鐵大漲5.97%，帶動鋼鐵股勁揚4.10%，在所有類股中表現最佳。NEC上漲2.5%，表現略優於大盤，此前該公司宣布將以20.5億瑞士法郎（22億美元）收購瑞士金融軟體公司Avaloq Group。

(時報資訊)