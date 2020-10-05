明基佳世達(2352)集團旗下的蘇州明基醫院，在國際醫療衛生認證聯合委員會(JCI,Joint Commission International)的嚴密評核下，於300多項標準審查、1100多個衡量要素中幾乎滿分過關，正式通過JCI認證。

JCI是國際最具知名度、也最嚴謹的評鑑認證機構，是世界公認的醫療服務標準，也被世界衛生組織認可，象徵國際水準的醫療服務和最高標準的醫院管理。其中「以病人為中心」的核心價值觀，鼓勵醫療機構建立相應政策和制度流程，每次認證期限為3年，更敦促醫院必須兢兢業業，持續提升服務品質。

蘇州明基醫院自2018年5月以來啟動JCI評審工作，全方位推進醫院品質與安全管理，解決患者就醫過程中出現的各種問題，改善就醫體驗，在近28個月、850天的時間裡，先後修訂全院制度和部門制度280餘項，醫院每一位管理者和一線員工都全力投入，積極落實以病人為中心的目標，在新冠疫情中更毫不鬆懈。

由於疫情當前，此次JCI考核以「現場＋遠端」方式同步進行，由中國、加拿大與新加坡的醫療、護理、臨床、管理四方面的專家組成評核團隊。

本次評審組長、也是管理組的加拿大評審委員Alissa Peacock與現場全程連線，她在評審閉幕式時宣布：「全體評審員全票推薦蘇州明基醫院通過JCI評審。JCI第六版評審標準共有14個章節、超過1100條衡量要素，蘇州明基醫院需改進的衡量要素只有3條，是非常棒的成績，醫院管理者對品質改進和病人安全的參與和重視程度值得讚賞。」

JCI評審的最大特點是注重細節和流程，因此，醫院從「看得見的標準建立」到「看不見的內部資訊流程改進」都必須深入用細節編織醫療安全網，大到醫院的發展策略、制度流程，小到工作人員的每一次洗手，都做到說、寫、做一致。通過認證代表蘇州明基醫院已具備世界級的醫療服務實力。

(時報資訊)