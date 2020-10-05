雲林縣元長鄉4日發生80歲老翁打死54歲兒子，外界質疑老翁有可能替人頂罪，5日雲林地檢署強調此案物證與人證都顯示老翁行凶，並無頂罪之嫌，但老翁已80歲且健康不佳、無逃亡之虞，訊後責付家屬帶回。

元長鄉下寮村陳姓老翁4日與兒子發生口角，老翁把兒子打倒在地又拿竹棍敲擊頭臉，事後發現兒子沒有生命跡象，到派出所向警方自首，警方到場發現死者頭部與臉部有多處外傷，明顯死亡，經檢察官偵訊後，認為殺人罪嫌重大。

不過外界紛紛質疑，老翁已80歲且曾經中風，身體情況不佳，如何能徒手打倒正值壯年的兒子，懷疑凶手另有他人，可能是家中的外籍看護或是其他家屬，老翁只是冒名頂罪。

對此雲林地檢署表示，檢察官當日指揮虎尾分局偵查隊，就案發後老翁身上殘留微物及現場跡證詳細採證，鑑識犯罪工具竹棍的殘留指紋、DNA等生物跡證，全面蒐集與本案相關證據，同時訊問在場證人外籍看護，並確認其他家屬不在場證明。

地檢署綜合分析研判，認為老翁確為持棍行凶者，經檢察官訊問，老翁涉犯殺人罪嫌重大，惟考量其80歲高齡、患有心臟病等疾病，認無逃亡及串證之虞，諭知責付家屬帶回。

死者鄰居表示，死者曾擔任過警察，因故離職後在家與父親務農，但長期酗酒導致身體消瘦，且因喝酒經常與父親吵架，此次被父親失手毆打致死，大家都感到很震驚。

(中時 )