為了減輕企業債務和專注新戰略，紐西蘭乳業公司恆天然（Fonterra）宣布出售位於中國的牧場，作價人民幣（下同）25億元。

華爾街日報報導，這次接手的公司皆為中國企業，優然牧業購入恆天然在山西應縣和河北玉田縣的牧場群，作價23.1億元。另外，三元創業投資則以1.9億元，買入北京漢沽牧場的85％股權。

資料顯示，恆天然在中國的牧場始建於2007年，分別位於河北玉田縣、山西應縣，以及與雅培共同在山東齊河縣興建的牧場，合共存欄3萬多頭乳牛，每年生產牛奶超過3.3億升，約佔中國乳品行業奶源的1％。

恆天然的公告稱，交易還需要獲得中國相關部門的反壟斷許可和其他監管部門的批准，預計可在本財年內完成。

雖然出售中國業務，但恆天然表示中國市場依然是發展重點之一，未來將會專注於發展在大中華區的餐飲服務業務、中國戰略客戶服務、消費品牌及原材料業務。

截至2020年7月底，恆天然2020年度收入增加11億紐元至210億紐元，稅後利潤增13億紐元至6.59億紐元，淨負債為47億紐元，減少11億紐元。

(工商 )