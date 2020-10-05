致伸9月份合併營收72.3億元 今年新高紀錄 16:002020/10/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 致伸（4915）公告9月份合併營收為72.3億元，較8月份的59.3億元成長22％，為公司今年單月營收的新高紀錄，且自6月份以來營收已連續4個月逐月攀升，管理階層對第四季的成長力道仍樂觀看待。 9月份營收繼續向上攀升，符合公司對於第三季的營運展望，受惠居家辦公的需求及宅經濟電競產品持續發燒再加上家用娛樂音響系統需求勁揚，推升營收向上走高，帶動公司第三季營收較第二季成長16％增幅。 (工商 ) #系統 #致伸 #月份 #合併營收 #新高紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群電9月營收以35.64億元 再創歷史新高 15:022020/10/05 財經 《電腦設備》致伸9月營收72.3億元 創今年單月新高 15:062020/10/05 財經 電商周年慶開跑 應戰百貨 04:102020/10/05 產業．科技 康和投顧預期本周指數區間12,200-12,900點 09:012020/10/05 財經 《電腦設備》西勝9月營收月減近2成 Q4業績「芯」發動 10:342020/10/05 財經 拉貨潮重啟 被動元件廠續開趴 04:102020/10/05 證券．權證 《電子零件》華通後市可期 外資按讚 11:252020/10/05 財經 Audi e-tron 美國銷量創新高！第二季交車逼近兩千台，電動車銷售佔比創新高 14:592020/10/05 汽車情報-汽車新聞 操盤心法－連假效應 聚焦9月營收、Q3財報 04:102020/10/05 證券．權證 旭源轉代工 與電子業策略結盟 04:102020/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 王品搶進冷凍包 進駐全聯千家門市 - 財經 《金融》買美股不難 挑你平常愛用的就對了 - 財經 - 時報資訊 川普染疫美股卻沒暴跌 外媒爆華爾街更擔憂拜登加稅計畫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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