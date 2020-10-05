致伸（4915）公告9月份合併營收為72.3億元，較8月份的59.3億元成長22％，為公司今年單月營收的新高紀錄，且自6月份以來營收已連續4個月逐月攀升，管理階層對第四季的成長力道仍樂觀看待。

9月份營收繼續向上攀升，符合公司對於第三季的營運展望，受惠居家辦公的需求及宅經濟電競產品持續發燒再加上家用娛樂音響系統需求勁揚，推升營收向上走高，帶動公司第三季營收較第二季成長16％增幅。

(工商 )