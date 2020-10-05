中秋四天連假，交通部高速公路局實施多項精進疏導措施，包含：提早實施國1、國3及國5南向高乘載管制、封閉國5石碇及坪林南入匝道半天、國3雙向及國5精進式匝道儀控、大客車專用道及優先通行等措施，並提供即時路況資訊，確實讓國道壅塞狀況縮短。面對接下來國慶連假，高公局今日表示，將再綜合檢討中秋及國慶連假交通狀況，研議後續連假疏導措施。

高公局統計，連假期間每日雙向交通量介於103.1至115.2百萬車公里之間，平均交通量為110.5百萬車公里，與去年中秋相近，低於今年端午連假也低於預測值；其中，南向交通量以首日66.8百萬車公里最高，北向以第3日62.3百萬車公里最高，與第4日相近，雙向以首日115.2百萬車公里最高。

西部國道部分，南向以國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國3土城至關西、烏日至霧峰，北向以國1新竹至湖口、台中至后里，國3大山至西濱等路段較為車多壅塞；在實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等交管措施下，尖峰時段整體壅塞狀況有縮短、提前紓解，且均在控管範圍，跟去年中秋比較，假期間國道全線雙向時速低於40公里路段、時段數量平均減少約4成。

國5部分，自連假前1天起，即強化監控路況並實施精進式匝道儀控、增加開放路肩時段，再配合首2日0至12時封閉石碇及坪林匝道與提早實施南向高乘載管制，在統計前1日與首日南向通過雪山隧道的交通量為8.8萬輛次，略高於去年中秋連假的8.6萬輛次、略低於端午連假的9萬輛次。

國5南向車速均可維持在40公里以上，較去年中秋及今年端午明顯改善；北向自第2日14時起，即出現北返車流持續至深夜，北返尖峰第3日交通量為4.1萬輛次，整體車潮於8時後逐時增加，穩定維持每小時2000輛次通過雪山隧道；第四日北返車潮，提前於9時起增加並持續至下午，當14時實施高乘載管制後，雪隧主線回堵逐漸縮短且各入口匝道已無回堵，並提早於18時30分結束管制，顯示民眾有利用上午離峰時段及分流改道。

中秋連假西部國道及國5均較去年中秋及今年端午有所改善，接下來的國慶連假前1日及首日，國5仍比照中秋實施各項疏導措施，請用路人多配合，以提高疏導措施成效。

(中時 )