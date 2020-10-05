夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星茵茵，舞蹈科班出身的她喜愛跳舞、熱愛運動，出道10年來身材不斷精進，性感形象頗受到歡迎，而她經常透過社群跟粉絲互動，最近她貼出一段9秒的短片，「邪惡視角」讓男性網友大暴動，直呼「車頭燈好兇」。

舞蹈科班出身的茵茵，擅長芭蕾、現代、街舞、拉丁等多舞種，出道後努力將專長融入工作之中，經常在綜藝節目上展現舞姿，還跟夏語心、舒子晨組成「犯規小姐」，3人大秀好身材與性感舞蹈，累積極佳的評價。

這次中秋連假，茵茵也暫時放下工作，回到宜蘭老家陪家人，但不忘粉絲，拍了小短片跟大家打招呼，她穿著米色長袖帽T，雖包得緊緊，但多虧平時勤加健身，好身材根本藏不住，躺著自拍卻反倒凸顯豐滿上圍，擠爆上衣。

茵茵自拍用了「邪惡視角」，凸顯豐滿上圍，她寫下：「沙發顏色米米的、奶奶的，回宜蘭就是融進新的沙發裡面，不打算出來了，晚安」，但眾人都歪樓，表示根本沒看到什麼奶茶色沙發，「我只看到車頭燈」、「邪惡視角啊…好有料喔」、「其實焦點都沒辦法在沙發…」。

(中時新聞網)