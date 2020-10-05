美國一名31歲女子阿曼達 (Amanda McClure)，不僅與生父萊瑞(Larry McClure)發生亂倫戀情，父女倆聯手殺害38歲男友湯瑪斯(Thomas McGuire)，行兇後還結婚。2人最終都被依謀殺罪判刑，阿曼達判入獄40年，萊瑞判無期徒刑。

這起因為父女不倫戀引發的殺人案，發生在2019年2月的情人節，家住明尼蘇達的湯瑪斯，事發當天被阿曼達與萊瑞父女，連續施虐3天，期間被酒瓶重擊頭部，還被注射冰毒，最後慘遭勒死。

父女倆殺害湯瑪斯後，先將遺體埋在住家後院，後來又將遺體挖出來碎屍，改埋在西維吉尼亞州，結束後，2人當場發生性關係，3周後還結婚。

阿曼達上月開庭時向死者母親懊悔表示，因為父親想要獨佔她，才會殺害即將結婚的男友。據了解，阿曼達自小由母親撫養長大，成年後才與生父萊瑞相認，沒想到因此發展出亂倫戀情。

阿曼達認罪，被依謀殺罪判刑40年，生父萊瑞判處無期徒刑。32歲姊姊安娜(Anna Marie Choudhary)因涉入此案，也被控謀殺罪，目前仍在等待開庭審理。

(中時新聞網)