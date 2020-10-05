北市議員李慶元5日揭露，私立恆安老人長期照顧中心與附屬的兆如老人安養護中心壓榨勞工，雇主16年來不給1名勞工特休假，也不補加班費，導致勞工被A了9萬多元，雇主還要他們簽切結書稱過去的工資都已領、不相欠，勞工因不願簽切結書，憤而離職。勞動局表示，待清查後將開罰。

勞動局勞檢處針對恆安、兆如進行勞檢，發現未依法發放平日、休息日、國定假日的加班費，且輪班間隔休息時數不足11小時，違反《勞基法》4項規定，每項開罰2萬、共8萬元；至於是否有依法給予勞工的特休，因資料龐雜，尚待確認釐清。

李慶元爆料，有勞工在恆安、兆如任職16年，不給特休、也沒補加班費，總共被A了9萬多元加班費，在勞資調解時，雇主竟還說「勞工自己不休，與資方無關」；還有3位勞工陳情，資方要求勞工簽下切結書，書上寫著「已領取過去所有工資，資方均未欠」，3人不願簽，氣得離職。

「等了3個月，還沒清查完！」李慶元痛批，他3個月前就叫勞動局清查特休情形，進度卻緩慢，反而拿其他違法程度「輕的」來搪塞，「要東瓜給西瓜」，想大事化小；他要求，勞動局必須全面清查，包括離退人員，資方欠的加班費，該給就給，別讓資方吸取、壓榨勞工的血。

勞動局長陳信瑜表示，已調查恆安、兆如5次，發現有4項違反《勞基法》，也確實有勞工拿到切結書；而恆安共有658名勞工、兆如有150多位，勞檢處針對特休、加班費都沒給，會先做清查，但需要時間，然後再開罰。

此外，北市議會民政委員會也決議，兆如現職有69人，與法定僅需57人並不符合規定，要求勞動局清查，勞動局對此允諾會查。

(中時 )