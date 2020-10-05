產學合作必須與國際接軌，文化大學校長徐興慶(左)參加中歐文化領導學院國際產學聯盟簽約儀式。(文化大學提供)

台灣「學用落差」嚴重，學校所學不一定符合企業所需，社會新鮮人失業率高，起薪不盡理想；為消弭學用落差，文化大學校長徐興慶表示，產學合作、教學成果必須「雙軌」併進，相輔相成下開創「雙贏」局面，畢業生進入企業可以成為即戰力，也提升學校碩士班的註冊率。

文化是綜合性的大學，擁有逾60個系所，累積相當研究成果，學生可運用資源豐富；徐興慶認為，教師所做的研究計畫，必須與產業對接，一方面能獲得科技部、教育部的青睞，二方面也能替學校帶進收入、支撐研究計畫繼續進行，對學生來說，最大收穫是研究成果投影在教學上，讓學生在校的學習課程，紮實又符合企業所需，這是個良性循環。

近年來，大學生到企業實習愈來愈普遍，徐興慶觀察，父母將孩子送到學校來，最關心的不外乎將來好不好找工作、薪資多寡等。

談到產學合作，徐興慶分析，文化大學最大優勢是「母雞帶小雞」的優良傳統，如華岡文教基金會成員由畢業學長姐所組成，很多成員已是企業界大老闆，遍布全台各地、各行各業成就斐然的校友，願意回饋學校，是維繫學校產學合作、提供實習名額最好的橋樑，對學校落實專業實習很有幫助。

文大近年來產學合作、實習計畫也延伸到日本；徐興慶表示，海外2個月的實習計畫，日方企業會支付實習薪水，不僅解決父母經濟負擔，也提升學生語言能力、了解不同國家的企業文化以及工作態度等。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，企業投資喊「五缺」，又看到學校對實習的需求，唯有透過實習計畫、預約人才，才能讓新進人才的比例更穩定；因此，1111人力銀行積極建置「產學合作媒合平台」，協助校方能有更多元的實習機會來源，強化學生進入企業成為「即戰力」。

(中時 )