台中市南屯區永春東三路一處5樓透天厝，5日下午近15時發生火警！（民眾提供）

台中市南屯區永春東三路一處5樓透天厝，5日下午近15時發生火警！台中市消防局接獲報案指稱透天厝屋內煙霧瀰漫，4樓竄出白煙屋主受困其中；立馬派遣10輛消防車、2輛救護車，共32名人員前往救援，並在4樓找到受困約50歲的男性屋主，但已無生命跡象，送往大慶中山醫院搶救；詳細起火原因，正由警消調查釐清中。

消防局指出，今天下午14時51分獲報，指在南屯區永春東三路一處5樓透天厝發生火警，據報4樓房屋內有煙霧瀰漫，1人受困屋內，請求消防局派人車協助搶救。

警消指出，下午15時02分第六大隊沈建民組長到場回報，於4樓救出1名男性患者，無明顯外傷，無意識。15時06分第六大隊回報火勢撲滅，患者OHCA，交由救護人員處置中。現場5樓RC建物，4樓房間內燃燒床墊雜物，燃燒面積約4平方公尺。

警方共派遣南屯、烏日、勤工等分隊及第六大隊部，出動消防車10輛、救護車2輛、人員32名，由小隊長陳毅峰帶隊前往搶救。1名男性約50歲、無明顯外傷、OHCA，送往大慶中山醫院，詳細起火原因？正由警消調查釐清中。

(中時 )