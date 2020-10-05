給魚吃不如教他釣魚！衛生福利部八里療養院開辦為期6個月的「109年度身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」今(5)日結訓，藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，輔導身心障礙學員參加烘焙丙級技術士證照考照並進一步就業，讓學員被牽引雙手，成為一雙雙充滿自信的烘焙之手。

八里療養院院長張介信表示，八里療養院已連續11年榮獲勞工局頒發身心障礙職業訓練服務績優機構甲等獎的榮耀肯定，烘培班學員除完成6個月的職業訓練課程外，並輔導考照及輔導就業，取得證照率平均為8成，順利就業者約為5成。

職能治療科主任張自強指出，職業訓練及重建是職能治療最重要一環，不但可以幫助身心障礙者克服身心障礙所帶來的阻礙，更可幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感、建立自信心，進而促進或強化其獨立自主的能力，從依賴者搖身成為生產者，順利回歸社區享受全新的幸福人生。

職訓烘焙班負責的職能治療師陳詩雅表示，烘焙班有循序漸進的課程設計、完備齊全的烘焙環境和設備以及專業的烘焙師資，使得每一位結訓的學員，不僅可以擁有烘焙的一技之長，更可以學習及熟悉職場的工作技能和人際應對進退，以利日後就業及社會適應。

職訓師高淑華則表示，八里療養院在身心障礙的復健投入多年的心力，也慢慢看到成效，學員都努力想改變自己，無論在生活上或是投入社會工作，都有肯定的表現，也期待社會大眾及職場的老闆們，能多份關愛心，給予身心障礙朋友一次再出發的機會。

輔導員王淑真表示，職訓班不只是學習一技之長，更可以學到團體人際互動，也培養穩定的生活習慣，建立目標及對自己負責任的態度。

(中時 )