何妤玟今年4月宣布已在年初和邵天成離婚，8年婚姻正式畫下句點，恢復單身的何妤玟，日前則傳出與嘻哈團體「麻吉」的前成員大隸互動曖昧，何妤玟事後坦言雙方已認識12、13年，不過她也沒把話說死，表示彼此的信任感是有的，而何妤玟和大隸近日則在節目上同台，2人還玩默契大考驗，9分鐘互動閃到最高點。

何妤玟不時露出嬌羞笑容。（圖／取材自我愛小明星大跟班Youtube）

何妤玟近日登上《小明星大跟班》的「失婚婦女聯誼大會」單元，節目還找來和何妤玟鬧緋聞的大隸來配對，何妤玟一看到大隸就露出嬌羞笑容，大隸也直說：「好啦，其實我也沒有想讓別人來」，讓何妤玟又露出害羞、甜蜜的神情。

接著在默契考驗時，吳宗憲調皮把放在何妤玟和大隸面前的板子拿開，雙方瞬間靠超近，2人馬上露出害羞表情，而引人注意的是，何妤玟和大隸默契滿滿，兩人答案有8成都一樣，現場馬上散發濃濃曖昧氛圍。

最後進行到雙方是否有意願進行下一步發展時，何妤玟和大隸毫無考慮轉身，兩人面對面、配對成功當下，大隸也超MAN牽著何妤玟的手走下舞台，雙方一舉一動都讓全場驚呼太閃。

【完整版】他們能在演藝圈找到真愛嗎?失婚婦女聯誼大會 2020.10.01小明星大跟班（內容從16分40秒開始）

(中時新聞網)