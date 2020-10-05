香港財經事務及庫務局局長許正宇5日代表港府與喬治亞簽署「全面性避免雙重課稅協定」，這標誌著港府在拓展稅收協定再獲成果。協定將在雙方完成有關批准程序後生效。

新華社報導，這是香港簽訂的第45份全面性協定。連接歐亞大陸的喬治亞，是參與「一帶一路」倡議的新興經濟體。全面性協定闡明雙方的徵稅權，有助投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔，從而推動香港與喬治亞的經濟貿易聯繫。

協定生效後，香港公司在喬治亞所繳付的稅款，可根據香港稅例抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項，從而避免雙重課稅。同樣地，喬治亞公司在香港所繳付的稅款，也可從喬治亞就該筆收入所徵收的稅項中扣除。

此外，這份全面性協定也提供兩項稅務寬免安排，一是喬治亞向香港居民徵收利息及特許權使用費的預扣稅稅率上限為5％；二是香港居民如在喬治亞就國際航運賺取利潤，無須在喬治亞課稅。

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