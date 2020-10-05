景氣回升，新纖（1409）董事長吳東昇5日在新纖50周年慶表示，集團各事業稼動率持續回升，第4季表現有望更佳；但，「大病初癒不會立刻蹦蹦跳跳」，展望第4季與明年初，整體產業供需以及市況仍要對供應鏈、資金鏈以及匯率等不確定風險保持高度警戒。

對於過去50年，新纖已奠定了許多基礎，吳東昇指出，下一個10年，新纖將持續增加環保產品、高分子聚合等技術的資本支出，持續挑戰新高。

就紡纖產業環境來看，吳東昇表示，整體景氣來看，現階段部分產業供應鏈還是持續受疫情影響，依舊有斷鏈問題；至於資金斷鏈的部分，疫情期間大家很擔憂、市場也紛傳，但目前還沒有聽到有產業真的發生。

不過，對匯率走勢，吳東昇則是有些擔憂；吳東昇指出，近期新台幣狂升，新纖又以外銷居多，影響很大；台幣強勢，讓以出口導向的產業苦哈哈，政府應守住匯率防線，若新台幣維持在31元還不錯。

新纖總經理羅時銓指出，疫情期間，新纖營運最慘的是在4、5月，在邁入下半年開始，化纖事業稼動率在6月已回到6成，9月已來到9成，每月持續回升中。在所有的事業體中，固聚事業受影響較小，工纖及工塑與汽車產業相關產品稼動率，同樣穩定上升。

(工商 )