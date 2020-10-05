英國政府4日公布的數據顯示，當天新增確診新冠人數達2萬2961人，是英國暴發疫情以來，單日新增病例首次破2萬，顯見疫情愈來愈嚴重，截至4日為止，英國累計確診病例已達50萬人。首相強森警告，嚴峻疫情或將持續至耶誕節後。

強森4日接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，未來數月當地疫情仍充滿挑戰。他說：「我必須坦白告訴各位，疫情將持續嚴峻至耶誕節、甚至之後。」英國病歿人數逾4.2萬人，成為歐洲之冠，執政「保守黨」面臨巨大壓力。反對派人士認為，需採取更嚴格社交限制措施，才能控制第二波疫情。但財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）認為，進一步封鎖會嚴重衝擊經濟與社會。

根據《衛報》報導，時值英國大學秋季開學及新生入學之際，已有65所大學傳出疫情，約2500名學生和教師確診，全英國增至65間大學出現疫情，合共出現約2500宗確診個案。其中英格蘭東北部諾森比亞大學（Northumbria University）多達770名學生確診，是英國最多人集體感染的學校。已知全國多達數千名大學生被要求在宿舍自我隔離，高等學府儼然已成為英國近期疫情的熱點。

除了封鎖措施，英國當局也寄望疫苗能盡快問世。根據彭博社報導，歐洲監管機構正加快審批牛津大學與英國藥廠阿斯特傑利康（Astra Zeneca）共同研發的新冠疫苗，該疫苗可能會是獲歐洲核准的第一支新冠疫苗。

報導指出，歐洲藥品管理局 （European Medicines Agency）已就牛津的新冠疫苗展開「滾動式審查」（rolling review），意即監管機構現已主動分析牛津疫苗的臨床測試數據，而非被動等到牛津團隊提交測試報告。EMA表示，滾動審核將持續直至疫苗獲正式批准為止。阿斯特傑利康表示歡迎管理局的決定。

(中時 )