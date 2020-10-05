貝克麥堅時律師事務所(Baker & McKenzie)最新研究報告顯示，由於新冠疫情肆虐，加上英國脫歐，目前和歐盟並無達成任何新的貿易協議，預計未來十年內英國每年GDP將出現1340億英鎊(約1740億美元)的損失。

貝克麥堅時在題為英國貿易的未來研究報告中指出，僅從新冠疫情的影響，將讓英國GDP的水準比疫情前降低2.2%。

另外從脫歐影響觀察，即使英國在脫歐後達成新的貿易協議，長遠來看，其GDP將比留在歐盟減少約3.1%，貨物出口將減少6.3%。另外，如果脫歐後仍無新的貿易協議，長遠來看其GDP將出現3.9%損失。

儘管企業採取措施，透過調整供應鏈來抵銷脫歐帶來的額外成本，但英國製造商的出口將大幅降低。

報告指稱，英國脫歐成本高昂，政府必須使用一切政策工具減緩衝擊。

反對脫歐人士指出，脫歐將使英國在未來數十年在經濟和權力上付出昂貴代價。

支持脫歐者則指稱，短期會有一些成本，但長期的政經利益將遠高於這些成本，因為英國可以自行決定自己的政策優先事項。

(時報資訊)