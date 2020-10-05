隨著中國經濟復甦表現良好，對原物料需求持續強勁，中國鐵礦砂進口量較去年同期提升約11%；此外，全球第二大鐵礦砂出口國巴西，在擺脫新冠疫情停工及豪大雨影響後，礦商陸續恢復正常運輸，並持續衝刺礦砂出口量。

根據CIP商品行情網，截至10月2日最新報價，海岬型(BCI)巴西圖巴朗港-鹿特丹鐵礦石運費均價報10.533美元/公噸，較前一日報價9.306美元/公噸，漲逾13%。(商品行情網)

(時報資訊)

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