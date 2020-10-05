《商情》庫存回補 BCI鐵礦石運費漲逾13％ 16:142020/10/05 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著中國經濟復甦表現良好，對原物料需求持續強勁，中國鐵礦砂進口量較去年同期提升約11%；此外，全球第二大鐵礦砂出口國巴西，在擺脫新冠疫情停工及豪大雨影響後，礦商陸續恢復正常運輸，並持續衝刺礦砂出口量。 根據CIP商品行情網，截至10月2日最新報價，海岬型(BCI)巴西圖巴朗港-鹿特丹鐵礦石運費均價報10.533美元/公噸，較前一日報價9.306美元/公噸，漲逾13%。(商品行情網) (時報資訊) #BCI #鐵礦石 #運費 #漲逾 #鐵礦砂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ 04:102020/10/05 財經要聞 《國際金融》川普病情改善 國際油價大漲逾2％ 14:152020/10/05 財經 《國際油價》川普確診 美油期貨跌逾4％ 10:002020/10/05 財經 《日股》國旅引爆鐵路股彈升 日經漲逾1％ 11:592020/10/05 財經 《商情》中油10月BD漲27％ 連四月調漲 15:062020/10/05 財經 中芯認了被美制裁 港股價跳水跌逾7％ 11:192020/10/05 財經 《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期漲104點 08:522020/10/05 財經 《商情》需求量增 BDI指數漲近8.1％ 10:002020/10/05 財經 川普恢復良好 油價周一反彈逾2％ 12:212020/10/05 財經 《電腦設備》H2營運看旺 融程電飆逾9年半新高 13:072020/10/05 財經 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 王品搶進冷凍包 進駐全聯千家門市 - 財經 《金融》買美股不難 挑你平常愛用的就對了 - 財經 - 時報資訊 川普染疫美股卻沒暴跌 外媒爆華爾街更擔憂拜登加稅計畫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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