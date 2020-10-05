央行副總裁陳南光在10月號《台灣銀行家》雜誌撰文指出：「央行應在房價大幅上漲預期形成之前，就及早部署總體審慎政策，以穩定房市與金融體系，防範金融循環的中期風險。」

據台灣央行統計截至今年8月，住宅貸款餘額達7.74兆元台幣，建築貸款餘額則為2.29兆台幣，雙雙創下歷史新高，較上年同期成長率7.18%及15.49%，分別創下2010年及2011年以來最快增速。

陳南光指出：「我們應該嚴肅正視房價持續上漲對於台灣資源配置的扭曲，以及對經濟與生產力的長期損害。」他表示，對於房地產作為經濟支柱的觀點，研究數據顯示房地產相關產業從來都不是台灣的經濟火車頭，而上述觀點積非成是，容易成為阻撓房市正常化的口號。

文章示警，寬鬆貨幣政策與低稅負造成目前台灣房價居高不下、價格機能完全失去作用，無法反映大量餘屋的現況。而且，最近不動產貸款成長率正加速上升，佔GDP比重高達52%、頻創歷史新高，意味著央行也應該將潛在的相關系統風險納入考量。

陳南光在文中提出，貸款成數（Loan-to-value）與負債對所得比（Debt-to-income）上限政策，是央行可自行運用的工具，並且力道輕重也可機動調整，例如對於第2或第3筆房貸以上漸次降低貸款成數上限。

(時報資訊)