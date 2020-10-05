隨著亞太區越來越多商家朝電子商務轉型，Google宣布原本自2019年開始在印度與印尼免費提供Google購物分頁刊登產品資訊，將在今年10月中起，將該項服務拓展至全亞太區，幫助台灣與亞太區零售商及購物者面對新冠肺炎疫情的挑戰。

Google指出，零售商不論是否有在Google投放廣告，這都是獲得免費曝光的好機會，能向每天造訪Google的數百萬名購物者宣傳自家產品。消費者可透過Google購物分頁找到更多商店的產品；對廣告主而言，免費刊登產品資訊可以提高付費廣告活動的效益。

今年初Google在美國推出這項行動，零售商家在免費刊登產品資訊與廣告之後，獲得的平均瀏覽次數增加一倍且造訪率超過50％，其中又以中小企業的成長幅度最高。

Google統計發現，亞太區民眾購物交易的方式也正經歷巨大改變，在疫情出現前，電子商務就已蓬勃發展。以東南亞為例，當地的網路經濟於2019年達到1000億美元，預估至2025年時將達到3000億美元。

新冠肺炎加速這股趨勢，Google分析，亞太區有53％的線上購物者在疫情發生後更常選擇網路購物，且有將近40％原本沒有網路購物習慣的使用者表示，疫情結束後他們傾向繼續透過網路購買商品。另外，每三位購物者就有一位購買不曾購買過的品牌。

為協助零售商適應這些變化，透過Grow with Google提供技術培訓，並分享研究結果與深入分析，協助商家做出更周全的決策。此外，Google正與許多電子商務平台夥伴密切合作，例如全球夥伴Shopify以及其他地區夥伴，包含台灣與香港的Shopline、越南Haravan，以及泰國Lnw Shop等。

(時報資訊)