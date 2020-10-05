光學鏡頭廠-大立光(3008)9月合併營收為51.24億元，月增1.99%，為今年3月以來新高，亦是連續兩個月站回50億元關卡，蘋果iPhone新機上市在即，大立光預估，10月拉貨動能與9月差不多。

儘管蘋果iPhone新機拉貨啟動，為大立光營收帶來暖流，非蘋智慧型手機客戶訂單平平，讓大立光9月合併營收如之前預告「比8月好一些，但不會好太多」，大立光9月合併營收51.24億元，月增1.99%，但年減22.31%，累計第3季合併營收為147.87億元，較今年第2季成長17%，較去年同期衰退20%，累計前9月合併營收406.52億元，較去年同期衰退4%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光9月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重佔10%到20%，其他產品約佔10%到20%。

展望10月，大立光表示，10月拉貨動能跟9月差不多。

全球智慧型手機需求緩慢回升，不過智慧型手機鏡頭規格持續升級，大立光7P及8P新產品已開始出貨，9P產品亦在設計中，可望看到客戶在下半年導入；而大立光亦維持既定的建廠計畫，已動工的新廠預計2023年完成，另一座台中新廠亦有機會於今年第4季動工。

大立光將於10月8日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，由於近期新台幣急升，市場擔心恐對大立光第3季獲利造成影響，大立光今天股價逆勢收跌，失守3300元關卡。

(時報資訊)