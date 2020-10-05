泰安鄉公所行銷「泰安雪霸甜柿」，將辦理2020泰安雪霸甜柿暨柿界歌喉讚活動，5日苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭為活動揭開序幕。（何冠嫻攝）

泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園等泰雅族部落，今年氣候穩定良好，年產量可達140萬公斤，糖度超過15度。泰安鄉公所行銷「泰安雪霸甜柿」，今年結合歌唱比賽與原住民歌舞表演，將於17、18日推出「2020泰安雪霸甜柿暨柿界歌喉讚」，讓遊客享受泰安好山好水、品嚐甜柿及體驗泰雅文化。

苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭、鄉代會主席簡義成、縣府農業處長陳錦俊、原民中心主任蔣意雄等人，5日為「2020泰安雪霸甜柿暨柿界歌喉讚」揭開序幕。徐耀昌表示，苗栗1年4季生產水果，各類水果品質優異，深受市場青睞，縣府將會持續善盡輔導責任，以維持高水準的品質，並協助行銷，增加農民收益。

今年泰安甜柿豐收，甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，糖度在15度以上，打響「泰安雪霸甜柿」品牌知名度。劉美蘭表示，10、11日將搶先於頭份市尚順育樂世界，辦理甜柿展售會，加強行銷泰安所產的高品質甜柿，並為活動暖身。

劉美蘭說明，今年將泰安雪霸甜柿與歌唱比賽結合，17日邀請各地好手大展歌喉、18日則有精彩的原住民歌舞表演，並展現族人傳承手藝製作的傳統服飾，以及甜柿推廣、趣味競賽、樂團表演、原住民舞蹈、甜柿之星歌手演出。

泰安鄉公所說明，泰安柿界歌喉讚活動將於泰雅原住民文化產業園區登場，即日起至14日下午5時報名截止，分為歡樂組及青少年組，總獎金高達6萬6000元。

(中時 )