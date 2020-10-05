雲嘉南分署目前累計已捐贈367件家具給轄區14家社福單位。（李宜杰攝）

公益不間斷！勞動部雲嘉南分署2年前發起「送愛到府」公益捐贈活動，獲得不少民眾支持，今年再續活動，5日由學員將41件家具製品送至台南市美善社福基金會等3間社福團體，讓愛心延續。據統計，雲嘉南分署目前已累計捐贈367件家具給轄區14家社福單位。

學員5日贈送包括桌椅、茶几、置物櫃、收納盒等41件家具物件，分送至美善社福基金會、伊甸社福基金會與北台南家扶中心等社福單位。雲嘉南分署長劉邦棟說，這些家具製品都是「創意家具設計及製作」職訓學員利用橡木、胡桃木及山毛櫸等材料，運用全榫接技巧手工打造而成，作工精細。

受贈單位美善社福基金會執行長吳道遠神父說，這批家具製品對單位來說幫助很大，也省下一筆開銷，相當感謝勞動部的愛心與支持，這些家具將用於兒童早療中心與心智障礙者社區日間作業設施使用。

劉邦棟強調，今年受疫情影響，社福單位捐款都縮水，在經費有限的狀況下，這批家具製品對社福團體來說格外有意義，這次公益捐贈，不只展現職訓學員技能，也傳遞社會正向力量，希望讓受疫情影響的社福團體能撐下去。

雲嘉南分署目前也開辦失業者職前訓練，包括「漆作風格設計」、「CNC車銑複合機」、「電腦輔助工程測量」、「數位圖文傳播科技」、「產訓合作：氣體系統配管技術」等班，報名到10月19日止，詳情可上台灣就業通網站查詢與報名。

(中時 )