縣府工務處已將外側車道禁行機車標誌塗銷。（謝明俊攝）

開放普通重機通行路段僅至中正一路一巷口為止。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份交流道聯絡道苗124甲線，即將局部開放普通重機行駛，目前縣府工務處已將東端入口處外側車道「禁行機車」標誌塗銷，並將路口汽車及大型重機限制行駛標誌封存，未來開通後，基層員警預料將會有不少粗心機車騎士沿124甲線一路騎到中華路，甚至騎上高速公路，將成為違規告發的熱點。

頭份交流道是以苗124甲線作為聯絡道，東起自中正一路（苗124線）路口，西至中華路口，全長雖僅1．6公里，但因車流大，又有許多砂石車、遊覽車等重車行駛，過去一直限制普通重機車通行，以維機車騎士安全。

多名苗栗縣民代倡議還給機車騎士路權，提議要將苗124甲線開放給普通重機行駛，由於民代態度強硬，對反對意見動輒發動網軍壓制，縣府工務處決定從11月1日起試辦開放3個月，至明年2月1日止。開放路段東自中正一路口至中正一路一巷口為止，中正一路一巷口至西側中華路口，仍禁止普通重機行駛。

目前縣府工務處已將開放路段外側車道「禁行機車」標誌塗銷，路口限制汽車及大型重機專用標誌封存，並在其中2處路口設置機車待轉區，以及機車停等區，並在中正一路一巷口，新設禁止普通重機行駛前方路段標誌。

面對開放普通重機行駛該路段，基層員警發現未來應會有不少粗心機車駕駛，忽視禁行標誌，一路往前騎至中華路口，員警只要站在中華路口攔檢，應會有不少績效可撿。同時，由於路幅不足設置機車專用道，影響汽機車分流，屆時重車與機車夾雜同一車道行駛，是否有安全顧慮？將待進一步檢驗。

(中時 )