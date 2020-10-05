疫後資金狂潮襲捲房市，9月房市交易再爆表，六都公布9月建物買賣移轉合計約2.43萬棟，年增近36％、月增12％，為2016年房地合一稅實施57個月以來的單月新高，同時9月也是今年以來單月年增率最高的一個月，全年相當有機會挑戰2014年、七年新高的32萬棟大關。

疫情趨緩的第三季，在剛性需求遞延出籠、低利環境下投資置產保值風再起下，房市掀起一波交易熱潮，7、8、9月三個月全台各地持續激情演出，向來為傳統淡季的第三季，六都交易量比去年同期增加20％，讓第二季因新冠肺炎疫情衰退約一成的交易量，在第三季出現大逆轉，全台前三季交易量已較去年同期增加約1.1萬棟。

六都地政局資料顯示，六都9月買賣移轉棟數均較8月成長，幅度在5～26％之間，與去年同期相較，台中市年增55％最高，其餘直轄市也比去年同期增加二至四成，其中，台北市3,133棟、新北市6,331棟、台中市4,867棟，均創下了自房地合一稅實施以來的單月新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內疫情穩定與低利率等因素發酵，第三季淡季不淡，帶動今年房市交易熱度為近六年最佳，目前看來，市場買氣維持熱絡，不過10月受到兩個連續假期影響，地政機關的工作天數減少，移轉棟數成長幅度應該會較為收斂。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，後疫情時代房貸利率維持歷史低檔，市場資金充沛，自住、換屋及置產族群紛紛入市，使房市交易量增加，今年累計年增率已在8月由負轉正，9月再將年增率擴大至5.4％，預期交易熱度將會持續，全年交易量將勝過去年。

雙北、台中9月交易量均再攀新高，大家房屋企研室主任郎美囡表示，台商回台資金挹注房市發展，對台中市有明顯的提升效果，南屯及北屯區近年推案量大，受惠中部的人口紅利及購買力，買盤相對穩固。此外，高端買方在這波資金狂潮也大舉布局高價位不動產，帶動台北市9月交易量大幅提升。

(工商 )