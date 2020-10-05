周予天（Alex）將於6日推出新單曲〈Not Tonight〉，這首歌由周予天親自譜寫、曾入圍金曲新人獎的宮閣為其製作，也是Alex最擅長的饒舌曲風，是寫給所有Hater，對於酸民、冷言冷語、見不得別人好的人都通通消失！公司團隊依這首歌風格，將其定義為「Not Tonight天然除膠去污劑」，特性多達5點，包括是速滲感官，拔除Haters言論、瓦解標籤、解放心靈三效合一；即使重複播放，也不易聽膩；第三點是純天然有機Hyper旋律，符合國際安全規範；四則適用於工作、生活被誤解、忌妒等場合；而最後一點則建議大聲播放，可清潔頑強的不爽感，甚至還貼出警語，要「心靈未成熟之鍵盤酸民請勿隨意播放，以免傷害幼小尊嚴」。

周予天在新歌中火力全開，一路饒舌到底，戰況激烈，充滿雄性激素，甚至超級Man大喊：「誰敢砸我的場子！」看似砲火有不少負面情緒，但Alex的作品總將結局導向正面，激發自己不斷努力，讓自己不受網路漫罵影響，而是以自己為「對手」，期許在賽道上勇敢衝刺！此外，甫於1日長尾巴的周予天，生日適逢中秋節，除了與家人吃飯以外，整個連假都在登山度過，還邀弟弟周興哲一起享受芬多精，得知師妹鄭心慈也愛爬山，甚至鼓勵全公司組成「星空登山社」，同事用各種理由推託、延遲，他則不厭其煩鼓吹，「爬山可以看風景、又消耗卡路里，一邊玩一邊可以健身，何樂而不為」。

中秋連假他把握好時光上山，興之所至，登頂後也脫去上衣健行，好身材還曾讓登山民眾舉姆指比讚，回頭率頗高，讓他不好意思，一度想把衣服穿回來，周予天的身材趨於精壯，對照之前的大塊肌肉，他笑說：「小時候追求健美先生的體格，一直猛練，看自己能多壯，現在則追求線條，讓自己體型合宜，曲線比較重要。」

周予天近期迷上爬山。（星空飛騰提供）

(中時 )