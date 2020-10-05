當天邀集40組來自全球的表演隊伍，熱鬧踩街遊行。

今下午在市民廣場舉辦記者會，邀集多位表演者活力熱舞，透過藝術創造力及踩街遊行渲染新北。

由新北市雙溪柑林社區組成的森巴阿嬤舞團，最年長高齡88歲，翩翩舞姿不輸年輕人。（許哲瑗攝）

全台年度盛會「夢想嘉年華」今年首度移師新北市，將於9日在板橋重慶路、中山路口盛大登場，由3台以佛手、虎克黑熊、鋼鐵機器人為形象的6公尺高巨型花車帶隊而行，引領著台灣柑林森巴阿嬤、呼浪舞團、客家桐花妹等超過千名表演藝術家齊聚踩街；新北市5日舉辦起跑記者會，邀請市民共同搖擺，一掃疫情陰霾。

夢想基金會2000年從新北市汐止發跡，創辦的夢想嘉年華被譽為「世界最大華人嘉年華」，今年邁入年19年，首度從台北市移師新北舉辦，今下午在市民廣場舉辦記者會，邀集多位表演者活力熱舞，透過藝術創造力及踩街遊行渲染新北。

夢想基金會介紹，今年將由3台6公尺高的巨型花車帶隊遊行，其中長達7公尺的「佛手花車」由葛萊美獎設計大師蕭青陽設計，用具濃厚東方色彩代表性的竹子為素材，以竹編構築出主題花車，全球僅美國、台灣共2輛；由愛爾蘭藝術家打造的「虎克熊花車」，以斷掌黑熊乘風破浪為意象，詮釋人類破壞環境如同「逼熊為盜」，模樣吸睛也傳遞永續概念。

此外，「ROBOGAN鋼鐵機器人」全車以廢棄鐵材所打造，資源再利用成為藝術創作的亮點及重要元素；當天3台巨型花車一前一後領銜帶隊，引領著40組來自全國各地的表演團隊熱鬧踩街，有來自峇里島的表演鼓隊、台灣柑林阿嬤組成的森巴熱力舞團，還有踩高蹺達人、呼浪舞團等，超過萬人共襄盛舉，場面熱鬧壯觀。

副市長謝政達今出席記者會表示，夢想嘉年華終於回娘家，為府中商圈、新板特區點綴異國風情，「不能出國去迪士尼看花車遊行沒關係，歡迎來新北欣賞這場媲美巴西嘉年華的大遊行！」

(中時 )