路竹體育園區已經是在地民眾重要的休閒、遊憩場所，不過下雨時排水功能不佳、容易積水。民進黨立委邱志偉日前到場會勘，允諾全案將爭取納入前瞻二期計畫補助，讓體育園區設施更完善。

邱志偉會同教育部體育署、高雄市政府運動發展局、路竹區公所、在地里長等一同在現場會勘，針對建設需求實地在體育園區繞了一圈，了解各項建設的需求。

路竹區公所提出計畫包括南側排水溝增設、廁所整修及親子廁所增設、通道地坪整修、網球場整修等，總工程經費為1710萬元，其中，金額最高的是網球場整修工程，總經費需求達602萬元，預計將重新鋪設4面網球場的地坪，還新建休息室遮陽。

邱志偉表示，園區南側因為沒有排水溝，因此下大雨容易積水，甚至會淹到隔壁農田中，必須要盡快改善，另外，網球場現階段鋪設塑膠地墊，確實不利於打網球民眾往來奔跑，需重新鋪設，相關建設需求已經請路竹區公所盡快提出計畫給運發局，並請體育署將計畫經費需求納入前瞻二期中，後續他將會持續爭取預算支持。

路竹體育園區面積超過4萬平方公尺，包括4座籃排球場、4座網球場、1座溜冰場、1座巧固球場及兒童遊戲區。邱志偉說，未來整修完成後，場地更加完善，對於民眾運動將更安全、便利。

(中時 )