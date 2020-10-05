金門縣公共自行車（Kbike）10月10日起恢復收費，民眾持「縣民卡」享有前2小時免費，超過2小時每半小時收費10元，而持非縣民卡者前1小時免費，超過1小時每半小時收費10元。

縣府觀光處說明，K-BIKE系統已於今年8月全面更新，未來使用上僅區分縣民、非縣民，使用「縣民卡」可享有較優惠的租借方案，特別提醒原於去年6月1日前完成會員註冊的鄉親或民眾，應重新於K-BIKE官方網站、手機app或各站點控制機柱註冊，並同時新增卡片，而於6月1日之後在新系統註冊者，只需要重新新增卡片，即可持卡使用。

縣府為加強民眾的安全保障，也已投保傷害險與意外責任險，民眾只要透過手機app、電腦網頁或控制柱機台（kiosk）等介面，依指示操作即可辦理加保，讓自己和他人獲得更充分保障。

若有任何疑問，可撥打免付費電話0800-311-433與K-BIKE服務中心，由專業人員協助及說明。

(中時 )