提到高美濕地，相信大家一定不陌生，這裡的夕陽美景成為許多人必去景點之一，只是台灣濕地美景，不只這一個。
位於新竹香山的香山濕地賞蟹步道於2018年完工，其心型步道，成為觀察生態的最佳地方。由於生態未被破壞，當地的生態相當豐富，招潮蟹、彈塗魚…，在配合潮汐下，常常能看到這些可愛的生物出來和大家打招呼。走在這一望無際的250公尺步道上，還真有種一路往海中間走的錯覺。
如若對生態不太有興趣，可以選擇在岸上看海吹風、賞夕陽。這裡的日落夕陽有點夢幻，也是這裡最美的時刻；當夕陽漸漸西沉，整片天空被染了色，由火燒雲般的紅色，漸漸轉變為淡紫色，尤其像現在已進入秋季，涼風徐徐吹來，這裡實在太適合呆坐一下午。
步道在下午6點鐘時會關閉，除了步道，附近還有生態館，想觀賞整片香山濕地，生態館的二樓是一個不錯的置高點。
》景點資訊
地址：新竹市香山區中華路五段320巷35號(google map可直接輸入賞蟹步道)
(中時新聞網)
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