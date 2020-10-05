提到高美濕地，相信大家一定不陌生，這裡的夕陽美景成為許多人必去景點之一，只是台灣濕地美景，不只這一個。

位於新竹香山的香山濕地賞蟹步道於2018年完工，其心型步道，成為觀察生態的最佳地方。由於生態未被破壞，當地的生態相當豐富，招潮蟹、彈塗魚…，在配合潮汐下，常常能看到這些可愛的生物出來和大家打招呼。走在這一望無際的250公尺步道上，還真有種一路往海中間走的錯覺。

在 Instagram 查看這則貼文 李曜丞（@cocomi0125）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 8:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 𝓘𝓻𝓲𝓼 𝓒𝓱𝓮𝓷（@xirischenx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 上午 4:32 張貼

如若對生態不太有興趣，可以選擇在岸上看海吹風、賞夕陽。這裡的日落夕陽有點夢幻，也是這裡最美的時刻；當夕陽漸漸西沉，整片天空被染了色，由火燒雲般的紅色，漸漸轉變為淡紫色，尤其像現在已進入秋季，涼風徐徐吹來，這裡實在太適合呆坐一下午。

步道在下午6點鐘時會關閉，除了步道，附近還有生態館，想觀賞整片香山濕地，生態館的二樓是一個不錯的置高點。

在 Instagram 查看這則貼文 Taiwan_geek（@taiw_annote）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 6:27 張貼

》景點資訊

地址：新竹市香山區中華路五段320巷35號(google map可直接輸入賞蟹步道)

(中時新聞網)