進入一段感情中，如果不夠自愛，很容易為了對方迷失自我，失去生活重心，也就越來越沒有安全感，雖然男女都會有這種情況出現，但其中又以女性最為嚴重，女性判斷事物習慣按照感覺，也就容易焦慮，懷疑這段感情，也懷疑對方的愛，無形中將對方推開，愛得越來越不快樂。

這種情況心理學稱為「焦慮依戀」，包括容易焦慮、過度擔心、缺乏自信、過於在意別人對自己的看法、對自己和伴侶都不信任，這些問題都是感情殺手，你可以不用親手殺死美好的愛情，只要好好的思考並改變以下5點。

【別鑽牛角尖，複雜化簡單的事情】

別想太多，不停在腦袋裡質疑自己哪裡做錯，也別動不動就質問對方，那些令人焦慮的猜測不一定是對的，只會讓自己掉入負面循環，也讓對方煩躁，避免讓簡單一件小事被你的想像力加工成無法挽回的局面，通常事情真的沒有那麼嚴重，何不先讓自己冷靜下來？

質疑前先冷靜下來，再好好思考。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

【別嘗試讀對方的心】

很多人喜歡以單一行為猜測對方的想法，但為什麼不直接問呢？誤會就是這樣產生了，如果你感覺不太對，就好好地詢問對方，就算對方沈默也不一定是負面的意思，更何況每個人都需要個人思考空間，也別總是質疑對方心意，可以偶爾撒嬌問問，「你愛我嗎？」但不斷確認卻會對對方造成心理壓力。

【這世界不是非黑即白】

這世界有許多灰色地帶，並不是只有你的觀念才是正確的，更何況人很容易因為情緒，抑或是過去經驗而影響了判斷，許多不安感其實是來自自己，所以與對方意見相岐時，不用急著生氣反駁，想要改變對方的想法，最重要的是，兩人一起找尋答案的過程。

重要的是找出答案的過程。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

【別再自卑，創造屬於自己的成就感】

不安感來自自卑，因為怕自己留不住對方、怕自己不夠好、怕對方身邊出現更好的對象，與其整日擔心害怕，還不如將時間拿來充實自我，讓自己變成更好的人，多愛自己一點，你會發現生活並不是非對方不可，自己也能過得很精彩，照顧好自己，才能去照顧身邊的人。

【珍惜當下每分每秒】

因為害怕受傷害，總是先預設立場，反正遲早都要分手，那不如少愛一點，到時候才不會那麼的痛，你曾經有過這樣的想法嗎？但戀愛就是要快樂，與其戰戰兢兢，為什麼不認真享受當下，儘管最後真的失敗了，這段過程也會成為美好的回憶，而這段回憶，會造就更好的你。

珍惜當下每分每秒。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

(中時新聞網)