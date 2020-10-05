梁姓男子前年砍殺母親37刀還切下頭顱卻獲判無罪，最高法院火速撤銷後，台灣高等法院更審已分案由古瑞君法官承審，並訂於8日上午開庭訊問梁男，再由合議庭評議決定是否羈押他。

35歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚間施用毒品後突然捉狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓；桃園地院認為梁行凶時辨識能力降低，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，但高院認為他殺人時因吸毒沒有辨識能力，改判無罪。

上個月8日高檢署提起上訴，請求撤銷無罪判決，最高法院18日分案後，合議庭花11天審結後，認為梁男「何時」吸食卡西酮致作用最強，高院未傳喚鑑定機關釐清，有調查證據職責未盡及理由欠備的違法，29日撤銷發回更審，高院也立即分案。

案發後遭羈押的梁男，獲判無罪後責付給桃園市衛生局，桃園地檢緊急攔截，以傷人案發監55天，但10月13日出獄，桃園衛生局長王文彥本月2日在議會打包票「不會讓他回家！」出獄會先送醫鑑定，有病送醫治療、沒病送機構收容，檢方也同時聲請羈押。

(中時 )