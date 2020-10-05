中秋節過後，新台幣匯價兌美元仍持續走升。節後第一個交易日，台北外匯經紀公司新台幣兌美元匯價以29.02元作收，升值1.06角，創2011年9月1日以來收盤新高匯價。

受到美元回落以及盤中待去化部分外資賣匯，今新台幣兌美元匯價盤中升抵28.855元，再升逾2角，惟尾盤美元特定買盤進場收斂大部分漲幅，終場匯價升值1.06角。

匯銀統計，9月新台幣兌美元累計升值1.37%、第三季累計升幅1.83%。

10月第一個交易日的新台幣收盤匯價已經創9年來新高價。

(時報資訊)