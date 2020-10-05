《匯市》新台幣收盤價29.02 創近9年來新高 16:312020/10/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節過後，新台幣匯價兌美元仍持續走升。節後第一個交易日，台北外匯經紀公司新台幣兌美元匯價以29.02元作收，升值1.06角，創2011年9月1日以來收盤新高匯價。 受到美元回落以及盤中待去化部分外資賣匯，今新台幣兌美元匯價盤中升抵28.855元，再升逾2角，惟尾盤美元特定買盤進場收斂大部分漲幅，終場匯價升值1.06角。 匯銀統計，9月新台幣兌美元累計升值1.37%、第三季累計升幅1.83%。 10月第一個交易日的新台幣收盤匯價已經創9年來新高價。 (時報資訊) #匯價 #新台幣 #美元匯價 #盤中 #升值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》軒郁競拍完成 承銷價96.9元 11:592020/10/05 財經 接力申購潮 軒郁國際承銷價96.9元 11:362020/10/05 財經 《晨間解盤》區間震盪(日盛投顧提供) 09:132020/10/05 財經 資金潮襲捲房市 9月六都買賣移轉創房地合一新高 16:222020/10/05 財經 黃金期權商品成為新顯學 去年交易成長5.7倍 15:132020/10/05 財經 《商情》收成料擴大 玉米及大豆期價下跌 10:002020/10/05 財經 《商情》原油價跌 打壓棕櫚油期貨跌近3％ 10:172020/10/05 財經 新台幣升 外銷股壓力重 04:102020/10/05 投資理財 秋節後補漲 新台幣盤中飆逾9年新高 16:492020/10/05 財經 《傳產》9月六都房市交易量月增12.3％ 創57個月新高 17:052020/10/05 財經 財經熱門新聞 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 染疫仍不忘催票！川普喊將大減稅 美股開盤大漲250點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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