雲林地檢署檢察長洪家原帶領社會勞動人、身障人士，於雲林古坑綠色隧道旁清潔環境，短短一個鐘頭清出7袋垃圾。（周書聖攝）

雲林地檢署檢察長洪家原5日帶領社會勞動人、糧辛農場身心障礙人士於雲林古坑綠色隧道，撿拾垃圾打掃環境。社勞人小黑已服務近1年，透過回饋社區，培養耐心。洪家原說，社勞人短期內，在監所難受矯正之效，在社區裡服務，可以學以致用，創造雙贏局面。

雲林地檢署與糧辛庇護農場合作，社勞人與身障人士於中秋連假後，於古坑綠色隧道清理落葉，以及遊客遺留的垃圾，短短一個鐘頭總共清出7大袋，洪家原也拿起掃把一同幫忙，協助鄉里清淨家園。

小黑過去因肇事逃逸，被法院判易服6個月社會勞動，目前已在社區服務將近1年，小黑表示，這段時間自己已有改變，做事情之前會想得比較遠，透過社會服務，培養自己的耐心，觀護員對於家庭狀況也都非常關心。

糧辛庇護農場位於綠色隧道旁，2年內已提供近40位社會勞動人服務機會，洪家原說，為落實法務部政策，讓社勞人感受到社會對他們的支持與肯定，也可以讓庇護農場裡的身障人士感受社會的協助與關懷，對社會、社勞人皆是雙贏局面。

社勞人因違犯輕罪，但本性不壞，以公益性質的勞動服務回饋社會，慢慢矯正心態，勞動期滿後，觀護員也輔導社勞人就業，提升安定收入、生活水平。

(中時 )