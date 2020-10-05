家住台中的陳姓夫婦，利用秋節連假開車至南庄鄉二坪加里山登山口遊玩，卻遇到爆胎，經向轄區頭份分局蓬萊所員警求助，警方趕往協助聯絡修車廠人員前來補胎，讓夫妻順利返家。

頭份分局蓬萊派出所長林振民、警員侯凱中，是在4日中午接獲通報指稱，南庄鄉二坪加里山登山步道產業道路，陳姓夫婦駕駛的自小客車爆胎無法行駛，請求警方協助，員警趕往現場後，發現自小客車右前輪胎爆胎，停在路旁，員警立即協助通知汽修廠人員前往處理，經汽修廠到場維修後，順利啟程返家。

(中時 )