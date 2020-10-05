秋節連假遊南庄汽車爆胎卡山區 蓬萊所員警助脫困 16:392020/10/05 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份局蓬萊所員警協助陳姓夫婦脫困。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家住台中的陳姓夫婦，利用秋節連假開車至南庄鄉二坪加里山登山口遊玩，卻遇到爆胎，經向轄區頭份分局蓬萊所員警求助，警方趕往協助聯絡修車廠人員前來補胎，讓夫妻順利返家。 頭份分局蓬萊派出所長林振民、警員侯凱中，是在4日中午接獲通報指稱，南庄鄉二坪加里山登山步道產業道路，陳姓夫婦駕駛的自小客車爆胎無法行駛，請求警方協助，員警趕往現場後，發現自小客車右前輪胎爆胎，停在路旁，員警立即協助通知汽修廠人員前往處理，經汽修廠到場維修後，順利啟程返家。 (中時 ) #爆胎 #員警 #蓬萊 #連假 #分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爬抹茶山累了 導遊竟促叫救護車 04:102020/10/05 生活新聞 嘉市連假擠爆 民憂無處停車 04:102020/10/05 地方新聞 國一彰化戰備道2事故8車連環撞 車潮一度回堵8公里 09:042020/10/05 社會 陸影年度總票房在連假終破百億 2支影視股後勢看漲 12:112020/10/05 財經 中秋連假最後一天 碧潭美食街疑瓦斯外洩釀氣爆 10:022020/10/05 社會 昌鴻颱風生成路徑曝光 恐影響國慶連假 08:042020/10/05 生活 連假過後、台股開高 指數站上12,600點關卡 09:252020/10/05 財經 鋼品補貨潮 中鋼盤價估千元起漲 04:102020/10/05 產業．科技 國道1號戰備跑道8車連環追撞 上班第一天回堵8公里 09:452020/10/05 社會 跑了12載 台東返鄉專車落幕 04:102020/10/05 地方新聞 社會熱門新聞 直擊》機車國道超狂「叼菸蛇行」 警攔不停 慘害10車連環撞 - 社會 高雄酒店茶行連遭砸 昨撤換6警官引基層不滿今再換2分局長 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 機車誤闖國道釀10車連環追撞 3駕駛、2警受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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