疫情下的空服員都在做什麼？全台最大文創設計旅店集團-承億文旅，看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起為各家空服員打造轉職專案，大舉招募優秀人才，為集團明年新開幕的日月潭及高雄2家飯店預做準備，預計釋出禮賓、儀態訓練師、館長至總管理處高階主管不等職缺，將創造數十個工作機會！

承億文旅集團甚至大膽提倡，「由求職的前空服員自薦工作長處，量身打造職位」，讓疫情下的空服員瞭解，自己從不只那片天空。

承億文旅集團創辦人戴俊郎表示，原本住房率就高於市場平均的承億文旅，自國人報復性旅遊後深感旅遊業服務水準須不斷進步求好，而空服員人員長久訓練出察言觀色能力外，更擁有良好談吐及應對經驗，有些空服人員更具備領導或管理能力，皆是承億文旅將積極獵取的人才。

為給予空服員充分展現自身優勢，承億文旅徵才資訊不設定制式職稱，而以企業核心精神「情熱、創意、美學」為號召。

承億文旅品牌長簡巧珊解釋說，承億文旅以不斷創新的風格聞名於業界，因此特別保留求職彈性給空服業人才，歡迎將個人優勢及特長寫明在履歷，透過面試將量身打造符合企業精神及需求的職務，讓空服員在飯店服務業亦可一展長才。

承億文旅自2011創立後，陸續在台灣開出6間風格主題各異的文創設計旅店，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島；其中位於嘉義的桃城茶樣子更是2019年全台最美飯店冠軍！承億文旅集團目前最新規劃，預計在2021上半年及下半年於日月潭及高雄開幕新館。

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