港股10月開局升308點 24,000點得而復失 16:402020/10/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股5日中秋假期後首日開盤，大幅開高580點，上漲2.47％報24,039點，已來到全日高點，重回24,000點後隨即升幅收窄。午後維持高位震盪，終場恒指收升308點，漲幅1.32％，報23,767點。國企指數升50點，收報9,447點。恒指大盤全日成交只有925.81億港元。「港股通」繼續暫停，A股要到9日才開盤。 (工商 ) #恒指 #港股 #開局 #得而復失 #中秋假期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AH股溢價創十年新高 港股有看頭 04:102020/10/05 投資理財 不出國商機 食品股逆勢旺 04:102020/10/05 證券．權證 《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期漲104點 08:522020/10/05 財經 新台幣升 外銷股壓力重 04:102020/10/05 投資理財 《國際金融》德國DAX指數成分股 擬增至40家 15:232020/10/05 財經 川普確診震撼彈 台股淡定開高季線逢壓 11:592020/10/05 財經 康和投顧預期本周指數區間12,200-12,900點 09:012020/10/05 財經 季線有壓台股小漲收盤 專家估市場觀望 周三賣壓最大 13:422020/10/05 財經 估達4千億港元 港交所今年新股募資 全球第三 04:102020/10/05 全球財經 群益證券本周看好半導體、面板等五類股 09:042020/10/05 財經 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 王品搶進冷凍包 進駐全聯千家門市 - 財經 《金融》買美股不難 挑你平常愛用的就對了 - 財經 - 時報資訊 川普染疫美股卻沒暴跌 外媒爆華爾街更擔憂拜登加稅計畫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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