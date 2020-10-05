港股5日中秋假期後首日開盤，大幅開高580點，上漲2.47％報24,039點，已來到全日高點，重回24,000點後隨即升幅收窄。午後維持高位震盪，終場恒指收升308點，漲幅1.32％，報23,767點。國企指數升50點，收報9,447點。恒指大盤全日成交只有925.81億港元。「港股通」繼續暫停，A股要到9日才開盤。

(工商 )